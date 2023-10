Sakamoto: Mendonça atrasa julgamento do 8/1 e beneficia apenas Bolsonaro

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi beneficiado pelo ministro do STF André Mendonça, que suspendeu o julgamento de 2 dos 5 réus acusados de invadir e depredar as sedes do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional durante os atos golpistas de 8 de janeiro. A afirmação foi feita pelo colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante o UOL News desta segunda-feira (2).

Atrasar o julgamento do 8 de janeiro acaba beneficiando uma única pessoa, que é a última pessoa que deve ser julgada, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ao atrasar o julgamento do 8 de janeiro, André Mendonça atrasa o julgamento do ex-presidente pela tentativa de golpe, que, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer.

Sakamoto ainda afirmou que a indicação de Mendonça ao STF tem se demonstrado "um excelente investimento" de Bolsonaro.