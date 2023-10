Deputada diz que quer obrigar plebiscito sobre privatizações por decreto

Ao avaliar o primeiro dia de paralisação dos trabalhadores dos metrôs e trens da cidade de São Paulo e região metropolitana, a codeputada estadual Monica Seixas (PSOL-SP) defendeu no UOL News a participação da população no debate sobre um eventual projeto de privatização do transporte sobre trilhos e do serviço de distribuição de água no estado, por meio de plebiscito.

Já deu pra ver que o governador não é do diálogo, não quer escutar o povo, aliás ele ignora as demandas da população. O que a gente vai tentar é aprovar com medida de decreto legislativo, com um terço da Assembleia, obrigar o plebiscito por decreto porque a gente não tem mais esperança no Tarcísio. Monica Seixas, codeputada estadual (PSOL-SP)

Monica argumenta ainda que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é quem antecipa a pauta eleitoral ao afirmar que a greve dos metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp tem motivação política.