Dal Piva: Tarcísio vê na greve chance de reconexão com direita bolsonarista

Ele também não dialoga em nada com a realidade da população que todos os dias sofre no caos das linhas privatizadas, que são as linhas 8 e 9. Eram linhas muito bem avaliadas pela população e, desde a concessão para a ViaMobilidade em 26 de janeiro de 2022, aconteceram oito descarrilamentos na linha 8, um descarrilamento na linha 9, sucessivas falhas e trem andando com porta aberta.

Tarcísio classificou a greve da categoria como ilegal e abusiva e disse que o movimento reforça a decisão do governo de estudar a privatização das linhas do Metrô e CPTM.

Governador não julga se a greve é legal ou abusiva, é a Justiça que julga. Ele está dizendo que a greve é abusiva e ilegal da cabeça dele. A Justiça não julgou. Os trabalhadores do Metrô, da CPTM e da Sabesp estão exercendo seu direito de greve.

Não se trata de interesse corporativo, pois estamos falando da situação do transporte público. Uma vez que todas as linhas de metrô e trem sejam privatizadas, isso vai ter um impacto enorme na vida da população. Desde que privatizou o trem e o metrô no Rio de Janeiro, por exemplo, se tornaram as tarifas mais caras do Brasil.

Camila questiona a razão de Tarcísio não se solidarizar com os trabalhadores que sofreram problemas nas linhas privatizadas.