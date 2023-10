Privatização piora serviço e povo passa sufoco todo dia, diz sindicalista

Nossa greve é para exigir que o governador escute realmente a população. Nas audiências públicas, a população fala, mas quem decide é o governador junto com os grandes empresários, que lucram muito aqui prestando um péssimo serviço. Onde houve privatização do serviço de água, aumentou a tarifa e piorou a qualidade, como ocorreu no Rio de Janeiro. Narciso Soares, vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo

Nunes: Plebiscito sobre privatização não é razoável; vai além de sim ou não

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) disse não "ser razoável" haver um plebiscito sobre as privatizações do Metrô, da CPTM e da Sabesp - posição contrária à defendida pelos trabalhadores das três empresas. Para o prefeito, as audiências públicas são o espaço mais adequado para se discutir o tema.

O Tarcísio {de Freitas, governador de São Paulo] deixou muito claro ser favorável às concessões, que precisaria diminuir o tamanho do Estado e trazer mais eficiência aos serviços. A discussão é sempre importante e contribui muito. As audiências públicas estão previstas em lei. Não diria que o plebiscito é algo razoável porque é um 'sim' ou 'não', mas em uma audiência pública você coloca argumentos. [A privatização] Não é um tema para se falar 'sim' ou 'não'. É algo muito complexo. Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Tatto: Tarcísio fracassou no processo de negociação e tenta politizar greve

O deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) criticou a postura do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas sobre a greve do Metrô, da CPTM e da Sabesp nesta terça (3). O parlamentar disse que o governador, defensor das privatizações das três empresas, tenta "politizar a paralisação". Tatto ainda defendeu a realização de um plebiscito para a população decidir sobre o assunto.