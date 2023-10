Barroso não vê razão para mudança no STF, mas pondera: 'Nenhum tema é tabu'

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, comentou hoje as propostas que tramitam no Congresso Nacional para alterar o funcionamento da Corte e disse ver o debate com naturalidade, embora acredite que não há razão para mudança.

O que ele disse

"Em uma democracia, nenhum tema é tabu", afirmou. "Acho que o Congresso é o local próprio para o debate público, vejo com grande naturalidade a discussão de temas de interesse nacional. Eu compreendo, e compreender não significa concordar", destacou.