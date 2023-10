Jornalista do Estadão é alvo de ataque hacker; governo diz irá acionar PF

A Secom divulgou nota a respeito do empréstimo à Argentina, e disse que o valor teve como único objetivo "ajudar o país com escassez de reservas".

Na nota, o órgão afirmou que "diferentemente do que vem sendo repercutido" (pela imprensa), o empréstimo não teve intervenção do presidente Lula. O comunicado afirma, ainda, que o presidente não conversou sobre o empréstimo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Leia a íntegra da nota da ANJ:

"A Associação Nacional de Jornais espera a imediata apuração da invasão da conta pessoal da jornalista Andreza Matais, diretora da Sucursal do Estado de S. Paulo em Brasília, no site governamental gov.br. A conta foi invadida e a jornalista, ameaçada de ter seus dados pessoais revelados depois de notícias produzidas pela sucursal sobre o governo federal e que geraram uma série de ataques contra a profissional e o jornal.

Além de exigir a investigação e responsabilização dos invasores, a ANJ repudia veementemente a tática extremista, independentemente do viés ideológico, de ofender e tentar desqualificar e intimidar vias redes sociais jornalistas profissionais, em particular mulheres."

*Com informações do Estadão Conteúdo