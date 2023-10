Josias: Lula só terá fidelidade do centrão dando cargos além de ministérios

O governo Lula só terá fidelidade do centrão se passar a entregar cargos e verbas, já que oferecer ministérios não parece mais ser o suficiente, afirmou o colunista do UOL Josias de Souza, ao UOL News da manhã de hoje (5).

Não conseguirão criando grupos no WhatsApp, mas liberando verbas e entregando cargos para além da Esplanada. O centrão já não se contenta com tudo e quer um pouco mais. Lula entrou nesse jogo na fase de transição, quando admitiu restabelecer com regras semitransparentes um pedaço do orçamento secreto que o STF havia declarado inconstitucional. O governo está alimentando o apetite do centrão por verbas. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias citou o caso da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), um "ninho de corrupção", na visão do colunista, que recebeu investimentos por parte do governo federal. Para Josias, Lula teve a chance de cortar este relacionamento nocivo, mas a desperdiçou e agora será obrigado a conviver com o toma-lá-dá-cá até encerrar seu terceiro mandato.