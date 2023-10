Ex-assessora de Daniel Silveira é nomeada para novo cargo no governo Lula

Servidor que atuava no cargo foi exonerado. Com a entrada da ex-assessora de Silveira, quem deixa o cargo é Gilnei Pereira da Costa, que recebia salário de R$ 8.909,70, segundo o Portal da Transparência do governo.

Em junho, Bertante foi nomeada para cargo na Secretaria de Relações Institucionais, como assessora técnica do gabinete da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares.

Ex-assessora atuou no gabinete de Silveira março e novembro de 2020. Ela era secretária parlamentar.