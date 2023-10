Lula conversa com presidente de Israel e diz condenar 'ataques terroristas'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou na noite desta quinta-feira que conversou com o presidente de Israel, Isaac Herzog. O petista postou a sua primeira foto após a cirurgia a qual foi submetido no quadril, no dia 29 de setembro.

Lula disse ter reforçado o apelo pela criação de um corredor humanitário "para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança".