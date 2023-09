Lula faz procedimento 'estético-médico' nas pálpebras após cirurgia

Nem a possibilidade do procedimento havia sido divulgada pelo Planalto. Segundo o cardiologista Roberto Kalil, médico pessoal de Lula, essa já era uma questão que interessava ao presidente, mas dependia do desempenho da cirurgia no quadril. Como houve êxito, pôde ser realizado.

Ele [Lula] tinha realmente alterações que atrapalhavam muitas vezes o dia a dia do presidente. É uma indicação médica mesmo, não é estética.

Roberto Kalil, médico do presidente

O presidente já está "acordado e conversando" e não precisará ficar na UTI. Às 19h, o boletim médico afirmou que Lula já está internado em apartamento e reforçou que seu quadro é estável.

A operação no quadril durou pouco mais de 1 hora, começando às 12h e terminando 13h13. A cirurgia nos olhos foi feita em seguida, com início às 15h e fim às 16h.

As cirurgias foram realizadas na tarde de hoje no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O presidente deve ficar internado até terça-feira (3) e depois deve se recuperar no Palácio da Alvorada, com ritmo reduzido de trabalho.

"A alta vai depender da recuperação nos próximos dias. A previsão é terça, podendo ser antes, dependendo da recuperação", explicou a infectologista Ana Helena Germoglio, coordenadora-geral da equipe de Saúde da Presidência da República.