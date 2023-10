Tarcísio veta ônibus gratuito para pessoas com deficiência

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vetou hoje (18) um projeto que previa gratuidade do uso de ônibus no estado para pessoas com deficiência.

O que aconteceu:

Tarcísio vetou totalmente um projeto de lei que previa a gratuidade do uso de ônibus intermunicipais para pessoas com deficiência. O projeto de lei n.º 309, de autoria do deputado Rafael Silva (PSD), tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo.