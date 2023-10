Dal Piva: expectativa é que Elizeta ofereça denúncia contra Bolsonaro

Enquanto não há definição do nome que substituirá Augusto Aras como procurador-geral da República de forma definitiva, Elizeta Ramos, que assumiu o cargo interinamente, deve oferecer denúncia contra Jair Bolsonaro (PL) após as investigações da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente, disse a colunista do UOL Juliana Dal Piva ao UOL News da manhã desta quinta-feira (19).

A Polícia Federal está trabalhando há meses tentando concluir as investigações que envolvem a tentativa do golpe de Estado em 8/1 e o caso do Bolsonaro se apropriar do patrimônio público, que são as joias da Presidência da República. Tudo isso está correndo a todo vapor para tentar concluir a investigação até dezembro, ou no máximo em janeiro. A Polícia Federal não quer se estender meses ou anos com isso.