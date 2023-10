Após Bolsonaro, TSE cria regras para uso de lives eleitorais em 2024

A live deve ser restrita somente ao candidato - e não poderá contar com a presença de outros candidatos ou autoridades.

A transmissão não poderá empregar recursos materiais ou servidores da prestação pública direta ou indireta, e os gastos e doações relacionados a ela devem constar na prestação de contas da candidatura.

Em caso de descumprimento dessas regras, mas sem gravidade para afetar o pleito, como foi o caso de Bolsonaro, pode ser aplicável multa ao candidato mesmo em ações de investigação eleitoral.

Hoje esta punição não é possível neste tipo de processo, somente em representações, ações que são apresentadas durante as eleições e que miram apenas condutas vedadas dos candidatos durante o pleito.

Lives no Alvorada

A tese foi estipulada pelo TSE após a Corte rejeitar na terça-feira (17) duas ações de investigação eleitoral que miravam Bolsonaro por lives eleitorais feitas no Palácio do Planalto e no Palácio do Alvorada.