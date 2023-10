Oposição usa programa para monitorar votos de deputados contra o governo

O material é baseado nas informações de sessões do plenário desde o início do ano até o dia 10 de outubro.

O Republicanos, partido que abriga o governador Tarcísio de Freitas (SP) e a senadora Damares Alves (DF), tem somente três deputados fiéis ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com apenas três deputados, o Novo é a sigla que mais votou de acordo com o posicionamento da oposição. Segundo a plataforma, a taxa de alinhamento antigoverno é de 90,5%, ou seja, dos 190 votos, 172 foram com a oposição e 18 com o governo.

O PL, partido de Bolsonaro e maior bancada da Câmara, tem 81 deputados alinhados com a oposição. Há ainda dez independentes e nove governistas.

Entre os opositores, só a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) foi a todas as sessões e votou 100% com a orientação da oposição.