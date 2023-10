Lula vai a hospital em Brasília para fazer radiografia do quadril

O presidente Lula (PT) foi hoje (21) ao Hospital Sírio Libanês, em Brasília, para realizar uma radiografia do quadril. Em nota enviada pelo Palácio do Planalto, a equipe médica afirmou que o procedimento é de revisão de rotina pós-operatória.

O que aconteceu

Lula se recupera de uma cirurgia feita no quadril no mês passado. O resultado dos exames ajudará a definir se o presidente poderá sair do repouso e como isso será feito.