Lula cita terrorismo do Hamas e reação 'insana' de Israel em 1º ato público

Eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na Faixa de Gaza, que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel, mas também não pediram para que Israel reagisse de forma tão insana e matasse eles.

Lula, em participação por vídeo

Esta não é só a primeira aparição pública após as operações como a primeira vez que o presidente se pronuncia após a derrota da proposta de paz brasileira no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) ontem (19). A proposição de cessar-fogo do Brasil, com criação de um corredor humanitário, teve maioria, mas foi vetada pelos Estados Unidos.

Nós precisamos propor paz. A gente precisa propor a racionalidade de que o amor pode vencer o ódio, de que a gente não resolve problema com bala. A gente não resolve um problema com foguete. A gente resolve o problema com carinho, é com afeto, é com dedicação, é com solidariedade.

Lula apareceu na cerimônia de celebração dos 20 anos de criação do Bolsa Família, no Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. Ele segue despachando do Palácio da Alvorada, mas, de péd urante o evento, prometeu retornar ao Planalto na semana que vem.

Lula disse que volta ao Planalto na semana que vem

Em recuperação de uma cirurgia no quadril, Lula disse que já consegue se levantar sozinho e ficar em pé. "Estou pronto para o combate, amigos. Na semana que vem, Wellington [Dias, ministro do Desenvolvimento Social], nos encontraremos no Palácio do Planalto."