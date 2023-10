Caixa suspende exposição com Lira, Damares e Guedes em lata de lixo

Considerando que foi identificada na obra em questão manifestação com viés político, o que fere as diretrizes do programa, a Caixa decidiu suspender a referida exposição. Caixa Econômica Federal

A imagem que traz fotos de Lira, Damares e Guedes em uma lata de lixo faz parte da "Coleção Bandeira, de autoria da artista Marília Scarabello. "O Grito" traz obras de vários outros artistas.

"O Grito" entrou em exibição na Caixa Cultural, em Brasília, no último dia 17, e tinha previsão de ficar em exposição até o dia 17 de dezembro, com entrada gratuita ao público. A mostra propõe uma reflexão sobre os 200 anos da Independência do Brasil.

Conforme o banco estatal, a exposição foi selecionada no Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural. Além da Caixa Econômica Federal, o governo federal também patrocina a exposição.

O UOL entrou em contato com a artista Marília Scarabello por meio de mensagem no Instagram para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.