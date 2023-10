Guerra Israel-Hamas: 'ONU não faz nada porque está enfraquecida', diz Lula

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que a ONU (Organização das Nações Unidas) não consegue influenciar no conflito de Israel contra o Hamas porque "está enfraquecida".

O que Lula disse

Lula tem defendido uma ampliação do Conselho de Segurança da ONU desde a campanha presidencial, no ano passado. O argumento é que os atuais cinco membros permanentes (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia), com poder de veto, não correspondem mais à geopolítica global — com a retomada do conflito em Gaza, o assunto voltou à tona.