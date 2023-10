Dia 18 da guerra: Israel ataca 400 alvos em Gaza e deixa mais de 140 mortos

As Forças de Defesa de Israel divulgaram ter realizado ataques com mísseis contra 400 alvos na Faixa de Gaza. No comunicado os militares afirmam ter matado "vários comandantes de campo e outros agentes" do Hamas.

Os bombardeios atingiram campos de concentração do Hamas em toda Gaza, mesquitas e membros do grupo extremista que preparavam foguetes que seriam lançados contra Israel. As informações foram divulgadas pelo The Time Of Israel.

Os ataques desta madrugada também destruíram a entrada de um túnel na costa de Gaza e um suposto centros de comando do Hamas, deixando vários oficiais do grupo mortos, incluindo os subcomandantes dos batalhões Nuseirat, Shati e Furqan, afirma a Força de Defesa de Israel.