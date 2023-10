Ministros do centrão, Fufuca e Sabino foram contra governo em 1/4 das vezes

Um dos calcanhares de Aquiles do governo tem sido a demora no pagamento de emendas parlamentares. O empenho dos recursos já foi utilizado como barganha, mas não tem tido influência tão direta na aprovação das propostas no Congresso.

Até o momento, segundo dados da plataforma Siga Brasil, entre os novos ministros do centrão, Fufuca teve mais emendas pagas: R$ 27,1 milhões; seguido de Silvio Costa Filho, com R$ 27 milhões, e Sabino, com R$ 18,1 milhões.

Ministro mais governista

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), é o que mais votou alinhado com o governo entre os novos ministros do centrão, de acordo com a plataforma criada pela oposição.

Desde o início do ano até setembro, quando ele deixou a Câmara, ele seguiu a orientação do Palácio do Planalto em 95,9% das vezes.

A indicação dele à Esplanada ampliou o espaço do centrão no governo Lula, embora seu partido, o Republicanos, tenha figurões bolsonaristas, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a senadora Damares Alves (DF).