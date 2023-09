Fufuca agradece a Lira e diz que colocará esporte como política de estado

Na noite de ontem, o deputado diz no vídeo que o desafio é colocar o esporte como política de estado.

O grande desafio que se mostra será colocar o Esporte definitivamente como política de Estado, por sua inegável importância social e cultural. Vou me debruçar sobre estratégias, planos e metas em busca de resultados.

André Fufuca, ministro do Esporte

Ele agradeceu também a todos os parlamentares do PP. "Meu muito obrigado a essa bancada tão forte e tão atuante, que trabalha incansavelmente pelo bem do nosso Brasil."

Fufuca fez um aceno a seus eleitores do Maranhão também. "Agradeço ao presidente Lula pela confiança e pelo gesto, que fortalece a democracia e honra os Poderes da nossa República. Que Deus nos abençoe e ajude nessa grandiosa missão."

Para acomodar Fufuca e o PP de Lira, um dos líderes do chamado "centrão" no Congresso, Lula demitiu a ex-atleta de vôlei Ana Moser do Ministério do Esporte. Em outra mudança, Lula convidou Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE), partido do deputado Marcos Pereira, para o ministério dos Portos e Aeroportos. PP e Republicanos (ex-PRB, ligado à Igreja Universal, de Edir Macedo) eram da base de Jair Bolsonaro (PL) na gestão passada. Agora, fazem parte do grupo de aliados de Lula.