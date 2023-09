Sem Moser, Fufuca toma posse no Esporte: 'Me julguem pela minha gestão'

O novo ministro pediu confiança, paciência e que seja julgado apenas pela sua gestão. "Não pela minha idade, não pelo preconceito ou pelo nome. E após a minha gestão, avalie se eu mereço ou não o voto de confiança e o aplauso de cada um de vocês", pediu.

Ele criticou ainda os que tem feito "trocadilhos" com o seu nome "Fufuca" e classificou os ataques como "infantis" e "preconceituosos".

Tenho visto, especialmente nos últimos dias, que não havendo como me desqualificar, muitos têm feito trocadilhos e piadas com o meu nome. Triste é aquele que busca desesperadamente desmerecer as pessoas, a partir de ataques infantis e preconceituosos, que devo dizer, com muita tranquilidade, não me atingem.

André Fufuca, ministro do Esporte

Silvinho e Fufuca foram alçados aos cargos pelo centrão durante a minirreforma ministerial anunciada na semana passada. Seus partidos, PP e Republicanos, tinham a expectativa de que Lula organizaria uma cerimônia semelhante à oferecida ao ministro Celso Sabino (Turismo), em agosto.

Lula não participou da cerimônia, recheada de ministros do governo e com poucos representantes do PP. Era esperada a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que bancou seu nome, mas ele estava em votação na Casa. O líder do partido, deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), o representou.

