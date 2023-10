Bolsonarismo no agronegócio já foi muito mais forte, diz ministro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que há bom diálogo entre o governo do presidente Lula (PT) e o agronegócio, e que houve uma redução na fatia do setor que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Fávaro foi o convidado do UOL Entrevista desta quarta-feira.

O que ele disse

"Tem [essa força bolsonarista no agronegócio], mas ela já foi muito mais forte", afirmou o ministro. Fávaro contou que Lula atribuiu a ele a tarefa de reestabelecer a conexão com o setor. "Um dos vieses é relembrar dos governos Lula 1, Lula 2, quando houve um grande avanço brasileiro na produção de alimentos", disse.