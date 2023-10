Lula diz que violência no Rio é problema do Brasil: 'Parecia Faixa de Gaza'

O problema da violência no Rio de Janeiro, era muito fácil ficar vendo aquelas cenas de ontem que apareciam na televisão, e antes de ontem, que parecia a própria Faixa de Gaza de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer que é um problema do Rio de Janeiro, um problema do prefeito Eduardo Paes, é um problema do governador. Não, é um problema do Brasil. É um problema nosso que nós temos que tentar encontrar a solução.

Presidente Lula

Lula disse que cenas de ônibus queimados deixaram o Rio "parecendo a Faixa de Gaza". Lula também afirmou que a guerra entre Israel e o Hamas é um "genocídio".

"O problema é o seguinte: não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase duas mil crianças que não têm nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. Sinceramente, eu não sei como um ser humano é capaz de guerrear, sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente", acrescentou.

O presidente instalou e participou da 1ª reunião plenária do Conselho da Federação, órgão colegiado criado pelo governo tem 18 membros, com participação de governadores e prefeitos. O objetivo é "subsidiar e promover a articulação, a negociação e a pactuação de estratégias e de ações de interesses prioritários comuns".

Governo Lula debate recriar Ministério da Segurança

O fatiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltou a ganhar força dentro do governo Lula após os ataques a ônibus no Rio de Janeiro. A ideia é defendida pelo presidente Lula (PT) desde o governo de transição, mas tem resistência do ministro Flávio Dino, que comanda a pasta.