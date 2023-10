Dino diz ser contra federalização da segurança pública: 'País continental'

O ministro defendeu que o governo federal não deve tirar poder dos estados. "Considero ser equivocado ignorar que os governadores e as polícias estaduais - em sua imensa maioria - trabalham muito para garantir Segurança Pública em um país desigual e complexo", escreveu Dino no X (antigo Twitter).

Governo Lula debate recriar Ministério da Segurança

O fatiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltou a ganhar força dentro do governo Lula após os ataques a ônibus no Rio de Janeiro. A ideia é defendida pelo presidente Lula (PT) desde o governo de transição, mas tem resistência do ministro Flávio Dino, que comanda a pasta.

De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o assunto está sendo debatido, mas não há ainda consenso em como a pasta seria criada nem com que atribuições.

Rio de Janeiro vive crise na segurança

Ao menos 35 ônibus foram incendiados e diversas vias foram interditadas na segunda-feira (23) na zona oeste do Rio de Janeiro. Veículos foram queimados após a morte de um miliciano. Um trem também foi incendiado.