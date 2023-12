Em live, Janja fala em processar X e Lula diz que fica p* com ataques

A primeira-dama Janja da Silva afirmou hoje que vai processar o X, antigo Twitter, após os ataques misóginos sofridos na plataforma na semana passada.

O que aconteceu

A conta da primeira-dama foi invadida por hackers brasileiros e demorou mais de 1h30 para sair do ar. Em participação na live "Conversa com o Presidente", ela e o presidente Lula (PT) reclamaram da da demora e da falta de representação da empresa no Brasil —Janja chegou a citar o bilionário Elon Musk, dono da plataforma, nominalmente.