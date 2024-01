Tales: CPI contra Padre Júlio faz bondade virar crime e criminosos, algozes

Expectativa é instalar a CPI em fevereiro. O principal alvo da comissão é a atuação do padre Júlio na região da "cracolândia", no centro de São Paulo, e a relação dele com entidades assistencias. Ao criticar a proposta da comissão, Tales ressaltou que o padre "faz o que os políticos deveriam fazer".

Essa gente continua usando esses símbolos para impedir que haja uma maior distribuição de renda no país e na humanidade. Isso é gente que quer que os pobres sejam mortos junto com os bandidos. Já que 'bandido bom é bandido morto', por eles, morreriam todos os pobres. Tales Faria, colunista do UOL

