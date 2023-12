Nunes fala sobre reeleição e alfineta Boulos ao entregar moradias populares

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), falou abertamente em reeleição e alfinetou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), seu principal adversário no pleito de 2024, durante a entrega de 109 moradias populares nesta quarta-feira, 20, na Vila Olímpia. O político tenta fazer um contraponto ao líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que tem o apoio do governo federal na disputa.

"É muito fácil as pessoas dizerem que defendem a habitação, que defendem não sei o quê, e a entrega, zero. O importante é isso aqui, concretizar o sonho", declarou Nunes, depois de entregar as chaves aos primeiros beneficiados, de um total de 272 moradias; o restante ficou para março. Ao prometer 100 mil unidades habitacionais (entre concluídas, em obras ou adquiridas) até o final do seu mandato, o prefeito disse ainda que "o segundo (mandato) começa em janeiro de 2025".

A agenda do prefeito ocorre cinco dias depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecer ao lado de Boulos em um evento do Minha Casa, Minha Vida na capital paulista. O petista assinou contrato para o início das obras do Copa do Povo, empreendimento que atende pedido de 2,6 mil moradores de uma ocupação do MTST em Itaquera, na Zona Leste — e que está diretamente associado às origens e com o eleitorado de seu apadrinhado político.