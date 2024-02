Dino fala em soberania dos mais pobres ao transmitir cargo a Lewandowski

Dino defendeu a existência de um "Estado forte". "Claro que justiça social se alcança com trabalho, com oportunidade de renda. Mas, no mundo inteiro, e no Brasil também, só se alcança democracia e justiça social com serviço público forte. Com Estado forte, com governo que funciona. [...]", continuou.

O senador e futuro ministro do STF também voltou a desejar sorte ao sucessor. "Ministro Lewandowski, boa sorte. Que Deus lhe acompanhe nessa caminhada e conte sempre com a minha solidariedade", finalizou.

Lewandowski ressaltou o compromisso de servir ao público. "Portanto, todos aqueles que aqui estão e que continuarão conosco, terão que ter em mente que, antes de mais nada, nós somos servidores dos cidadãos brasileiros. E assim agiremos", destacou.

O novo ministro da Justiça agradeceu Dino por entregar a "casa em ordem" e desejou sucesso a ele. "Quero agradecer a colaboração extraordinária que me foi dada pelo eminente ministro Flávio Dino porque me entregou uma casa em ordem, pela generosidade que teve com a transição", concluiu.

Desafios no ministério

Lewandowski foi ministro do STF por 17 anos. Teve sua trajetória marcada por votos alinhados aos governos petistas e por uma visão mais próxima do chamado "garantismo", corrente que prioriza as prerrogativas de réus e investigados.