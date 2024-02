Deputados usam cota parlamentar de divulgação do mandato para pagar ChatGPT

O gabinete do parlamentar usa a tecnologia para resumir projetos e acompanhar o pagamento e destino de emendas parlamentares. Ao UOL, ele explicou que a ferramenta poupa tempo dos assessores e que tem múltiplas funcionalidades.

Ele elogia a linguagem didática e resumida. Brunini disse que o programa separa em tópicos as propostas com mais de cem páginas. Com o auxílio da ferramenta, a equipe dele também faz roteiros para os vídeos nas redes sociais.

O deputado também usa como se fosse uma planilha, como o Excel. "É uma excelente ferramenta de matemática, com monitoramento da questão das emendas para a divulgação do mandato. Ele é muito funcional para fazer todos os cálculos e cruzar os dados do orçamento", completou.

Pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, Brunini é contrário à regulamentação. No caso das eleições, o uso de inteligência artificial já recebeu diretrizes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por meio de uma resolução. Segundo o texto, as ferramentas utilizadas em propagandas eleitorais têm que ter divulgação "explícita e destacada" de que o material foi "fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi utilizada".

Compra do software é reembolsável

Brunini não é um caso isolado, mas não há registros precisos. A Câmara afirmou que, nos casos de compra do software, a área técnica concede o reembolso desde que tenha relação com a atividade parlamentar.