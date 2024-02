Por que generais 4 estrelas aliados de Bolsonaro foram alvos da PF

Já no cargo de general, atuou em Campo Grande, Tefé e Manaus, onde foi Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia. Foi promovido a general de divisão, foi Subchefe de Assuntos Internacionais e Subchefe de Organismos Americanos do Ministério da Defesa e Comandante Logístico do Hospital das Forças Armadas.

Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira

O general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira também entrou na mira da PF Imagem: Divulgação

Apesar de não ter sido ministro de Bolsonaro, Oliveira completa o grupo de generais de quatro estrelas, que participou do plano para a consumação de um golpe de Estado, segundo a PF. Uma mensagem no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, indica que Oliveira consentiu em participar de um golpe desde que Bolsonaro assinasse a ordem. Comandante de Operações Terrestres do Exército, ele cuidaria das tropas durante o levante.

A PF afirma que Oliveira tentou dar uma espécie de golpe no Exército. Sua intenção era colocar sob seu comando as organizações de elite, como as Forças Especiais do Exército.