STF discute 'uberização' em meio a disputa com juízes do trabalho

É um péssimo exemplo de descumprimento de decisão judicial, vindo do próprio Judiciário

Luiz Fux, ministro do STF

Nos últimos meses, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, tem buscado colocar panos quentes na situação. Ele se reuniu com o presidente do TST, Lelio Bentes Corrêa. Ambos discutiram o tema em encontros no Supremo.

Correa relatou preocupação com eventuais impactos da decisão do Supremo sobre as competências da Justiça do Trabalho, segundo o UOL apurou.

Barroso ouviu, e relatou ao presidente do TST que entende a preocupação, mas ressaltou que decisões vinculantes do STF têm sido descumpridas por magistrados trabalhistas.

Juízes temem esvaziamento da Justiça do Trabalho

A preocupação com a perda de competência levou a Anamatra (Associação dos Magistrados do Trabalho) a intensificar o diálogo com integrantes do STF. Ontem, a entidade pediu o adiamento do julgamento para ter mais tempo para conversar com os ministros. O principal receio é que o Supremo mande os casos sobre "uberização" para a Justiça comum, "esvaziando" a Justiça do Trabalho.