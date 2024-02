Toffoli impõe revisão à Lava Jato, que sofre derrotas em série no STF

Trecho de decisão de Toffoli que chama prisão de Lula de um dos maiores erros do Judiciário Imagem: Arte/UOL

A decisão ainda não foi a referendo do plenário ou para a 2ª Turma. Regra do STF estabelece que decisões monocráticas devem passar pelo crivo dos colegas.

As decisões seguintes atingiram os acordos de leniência firmados pela J&F e pela Odebrecht. Ambas as empresas firmaram colaborações em que confessaram atuação em esquemas de corrupção em troca de punições menos severas. Também não houve análises do colegiado nesses processos.

Em dezembro, no último dia antes do recesso, Toffoli suspendeu a multa de R$ 10,3 bilhões firmada pela J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. O acordo de leniência do grupo tinha sido o maior da história do país e previa o pagamento dos valores em 25 anos.

O argumento foi que acordos de leniência devem ser firmados a partir de uma "escolha com liberdade". A decisão foi criticada pelo fato da mulher de Toffoli, Roberta Ranger, advogar para a J&F, embora ela não tenha atuado diretamente no processo que chegou ao Supremo. Roberta defende a holding no caso envolvendo a Eldorado Celulose, em disputa acionária com a Paper Excellence.

No início do mês, Toffoli deu decisão semelhante à Odebrecht, hoje Novonor, e suspendeu o pagamento da multa de US$ 2,5 bilhões prevista no acordo de leniência da empreiteira. Os argumentos dados pelo ministro foram os mesmos da medida que beneficiou a J&F.