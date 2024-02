Bolsonaro mandou auxiliar deixar Angra para seguir ordem da PF, diz defesa

Jair Bolsonaro (PL) mandou o auxiliar direto que estava com ele em Angra deixar a residência do ex-presidente no Rio de Janeiro e voltar para Brasília, disse o advogado Fabio Wajngarten.

O que aconteceu

Ordem foi dada pelo ex-presidente em cumprimento aos mandados da PF, segundo a defesa dele. Bolsonaro foi impedido de ter contato com os demais alvos de operação da PF deflagrada hoje. Essa ação mira suposta organização criminosa que tentou manter Bolsonaro na Presidência com um golpe de Estado.

Esse auxiliar direto que estava com Bolsonaro era Tércio Arnaud Thomaz. Assessor direto do ex-presidente durante o mandado, ele foi um dos alvos de mandados de busca da PF e teve o celular apreendido.