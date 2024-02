Quem é o coronel suspeito de incitar militares a aderirem ao golpe

"Kids pretos"

As investigações apontam ainda que Corrêa Netto — à época assistente do Comando Militar do Sul — teve "participação ativa" na organização de uma reunião no dia 28 de novembro de 2022 em Brasília com militares formados no curso de Forças Especiais, os chamados "kids pretos"

Na trama do golpe, os "kids pretos", que integram o Comando de Operações Especiais do Exército, seriam os responsáveis, por exemplo, por prender o ministro do STF Alexandre de Moraes, segundo a PF.

Após essa reunião, o blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho divulgou nomes de comandantes regionais do Exército que ainda estariam indecisos em aderir ao plano golpista.

A PF também tem indícios de que Corrêa Netto seria "homem de confiança" de Mauro Cid, "executando tarefas fora do Palácio do Alvorada que o então ajudante de ordens do Presidente da República, por razão de seu ofício, não conseguiria desempenhar".

Ainda segundo a PF, o militar teve atuação em "medidas direcionadas à disseminação de notícias falsas por integrantes das Forças Armadas em associação com outros membros do grupo criminoso para desacreditar o processo eleitoral"; "incitação para a adoção de medidas radicais" e "realização de reuniões para elaboração do golpe de Estado".