Josias: Cúpula do PL está preocupada e discute substituição de Valdemar

A cúpula do PL se mostra preocupada com a situação de Valdemar Costa Neto, alvo de investigações da Polícia Federal, e se articula para substituí-lo na presidência da sigla, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda (12).

Quem entende de eleição está preocupado. A cúpula do PL inclui pessoas que estão muito preocupadas e, nesse momento, discutem internamente a conveniência de substituir, ainda que cenograficamente, a figura do presidente do partido.