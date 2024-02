Josias: Prefeitura de Maceió se põe a serviço de Lira por interesse

Lira participou do desfile da Beija-Flor ao lado de João Henrique Caldas, o JHC (PL), prefeito de Maceió e aliado do presidente da Câmara. Josias classificou o patrocínio como algo "vergonhoso", uma vez que a capital alagoana tem outras prioridades.

A escola de samba não escolheu esse enredo. Estava com dificuldades para se financiar e apareceu uma prefeitura disposta a desperdiçar o dinheiro do contribuinte alagoano no financiamento do Carnaval carioca. A cultura local reclama que não recebe esse mesmo apreço e prestígio da Prefeitura de Maceió.

É vergonhoso para a escola, por se verificar que a criatividade foi submetida a uma necessidade financeira, e para a Prefeitura de Maceió, submetida a interesses políticos que não condizem com as necessidades da cidade. Josias de Souza, colunista do UOL

