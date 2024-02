Gleisi critica Tarcísio após governador confirmar ida a ato de Bolsonaro

Ato do ex-presidente é "uma afronta à democracia e à Constituição". Segundo a presidente do PT, o ato provocará "um flerte com o golpismo, com o fascismo".

Governador Tarcísio não foi ao ato em defesa da democracia em Brasília, dia 8 de janeiro, contra os golpistas. Mas anunciou rapidinho que vai à Paulista dia 25, no ato em defesa dos golpistas convocado pelo chefe do golpe. Disse que será "uma manifestação pacífica" a favor de? -- Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 16, 2024

Bolsonaro faz apelo a apoiadores

Bolsonaro pediu para que os seguidores só compareçam ao ato na Avenida Paulista, em São Paulo, marcado para o próximo dia 25. "Eu quero apelar. Não façam movimentos em outros municípios, nem de manhã, nem de tarde", disse em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (16).

O ex-presidente disse que é "plenamente justificável" apoiadores não irem à manifestação se estiverem longe ou sem recursos.