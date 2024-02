Pressionado, Nunes diz que deve ir a ato de Bolsonaro e fala em 'gratidão'

Ele disse que tem uma "gratidão muito grande" pelo ex-presidente e que sempre foi atendido de forma "cordial". Nunes lembrou da negociação que perdoou a dívida da prefeitura envolvendo o Campo de Marte, na zona norte da capital. "[Bolsonaro] deve me apoiar, portanto, preciso ser solidário e parceiro", disse Nunes.

Tarcísio já confirmou presença no ato. "Essa será uma manifestação pacífica de apoio ao [ex-]presidente, e eu vou estar ao lado dele, como sempre estive", disse o governador à CNN Brasil na quarta-feira (14).

A confirmação do governador, inclusive, pressionou Nunes a tomar uma decisão para participar do ato, afirmam fontes ouvidas pelo UOL. Frequentemente, eles são cobrados pelos bolsonaristas a se posicionarem publicamente em defesa do ex-presidente.

Prefeito e governador têm intensificado agendas conjuntas. Depois de sinalizar que não apoiaria Nunes sem o aval de Bolsonaro, Tarcísio embarcou de vez na campanha do emedebista. Só em janeiro, os dois estiveram juntos em oito agendas. Nos encontros, ambos têm ressaltado a importância do alinhamento entre governo e prefeitura, num contraponto ao pré-candidato e deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). No evento de hoje, os dois se chamaram de "irmãos".

'Você está incriminando ele?'

Bolsonaro convocou o ato na avenida Paulista dizendo que vai se defender das acusações recebidas nos últimos meses. Ele pediu para que seus apoiadores usem verde e amarelo, mas não levem cartazes "contra quem quer que seja".