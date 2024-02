Ato de Bolsonaro em São Paulo vira encruzilhada para Nunes em ano eleitoral

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ainda não decidiu se vai participar do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para 25 de fevereiro, na avenida Paulista. Aliados do prefeito ouvidos pelo UOL dizem que a presença dele na manifestação trará mais desvantagens do que vantagens na corrida eleitoral.

Por que aliados desaconselham participação

Um dos receios é que a manifestação não tenha tom democrático. Ao convocar o ato, Bolsonaro disse que irá se defender das acusações recebidas nos últimos meses e pediu que seus apoiadores não levassem cartazes "contra quem quer que seja". Em outros atos convocados pelo ex-presidente e por seus apoiadores, era comum surgirem frases contra o STF, por exemplo.

Aliados do prefeito não têm total segurança de que não haverá algum tipo de manifestação antidemocrática. No 7 de setembro de 2021, na avenida Paulista, Bolsonaro, então presidente da República, xingou o ministro do STF Alexandre de Moraes de "canalha" e disse que não respeitaria suas decisões. Hoje, Moraes é relator dos inquéritos que investigam Bolsonaro e seus aliados.