Em posse de secretários, Nunes aposta em 'frente ampla'

Do MDB, o ex-presidente Michel Temer, o presidente do partido, Baleia Rossi, e os governadores de Alagoas, Paulo Dantas, e do Pará Helder Barbalho estavam presentes. O secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD), o ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o ex-deputado Paulinho da Força (Solidariedade) também estiveram no local. O assessor de Bolsonaro, Fábio Wajngarten permaneceu na plateia.

A chegada de Aldo Rebelo também reforça a narrativa de frente ampla. Ele assumiu a pasta de Marta Suplicy, que deixou o cargo para ser vice de Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à prefeitura. Aldo já foi ministro nos governos Lula e Dilma, mas sua chegada à administração municipal foi elogiada por bolsonaristas.

Nalini passou a chefiar a pasta de Mudanças Climáticas após a saída de Gilberto Natalini. Outros secretários devem deixar os cargos para se candidatarem como vereadores nas eleições de outubro.

Prefeitura diz que os dois novos secretários foram escolhidos "por sua notável competência e capacidade de articulação". Nunes é pré-candidato à reeleição e contava com a possibilidade de a ex-prefeita Marta ser candidata a vice na sua chapa.

Durante a cerimônia, a prefeitura preparou vídeos sobre a carreira dos novos secretários. "Agora, ele volta a fazer parte de uma frente democrática", dizia trecho sobre Aldo Rebelo.

Aldo é filiado ao PDT e pediu licença ao partido para assumir a secretaria. O partido apoia a candidatura de Boulos, visto como principal adversário de Nunes.