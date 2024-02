'Não sou advogado', diz Nunes ao ser questionado sobre apoio a Bolsonaro

Apesar de não confirmar diretamente se defende Bolsonaro das acusações, o prefeito deve participar do ato convocado pelo ex-presidente, como forma de mostrar "solidariedade". Aliados e o MDB desaconselharam Nunes a marcar presença na manifestação e acreditam que a ida dele pode associar sua imagem à extrema-direita — o que ele tenta afastar com o discurso de que faz parte de uma "frente ampla".

O prefeito disse que tem uma "forma de viver e de pensar verdadeiramente democrática". "Tem cara que é democrata que só aceita aquilo que ele acredita. Ele não tem a capacidade de viver a democracia de uma forma mais ampla", apontou Nunes.

Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal por participação em suposta organização criminosa para mantê-lo na Presidência. Ele teve seu passaporte apreendido pela PF no dia 8 e, quatro dias depois, divulgou nas redes sociais um vídeo convocando ato na Paulista.

Existe uma acusação que sequer ele [Bolsonaro] ainda foi indiciado por isso. Ele vai lá apresentar a sua defesa. Agora não sou eu que tenho que fazer isso, é ele.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

'Frente ampla' em evento

Na cerimônia de posse dos secretários, Nunes reuniu políticos de diferentes partidos. Do MDB, o ex-presidente Michel Temer; o presidente do partido, Baleia Rossi; e os governadores de Alagoas, Paulo Dantas, e do Pará Helder Barbalho estavam presentes.