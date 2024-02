Luciana Genro relata ameaça de morte à mãe após defender o povo palestino

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL-RS) afirmou nesta quarta-feira (21) que recebeu uma mensagem com ameaça de morte destinada à mãe em razão da sua atuação em apoio ao povo palestino no conflito com Israel.

O que aconteceu

Mensagem com ameaça foi encaminhada ao perfil da deputada no Instagram. Um print compartilhado pela parlamentar mostra uma conta sem nome ou foto, com a seguinte mensagem: "Gosta de apoiar os palestinos e não apoia Israel, né, Luciana? Sabe quem mora na rua [nome omitido]? Mamãe, né? Acho bom parar de falar merd*...".