Jornalista questiona Lula sobre ato pró-Bolsonaro e é vaiada por petistas

A militância que acompanhava um evento no Palácio do Planalto vaiou uma jornalista após ela questionar o presidente Lula (PT) sobre o ato feito ontem em São Paulo, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Lula ficou em silêncio e ignorou o questionamento. As vaias só cessaram depois que a equipe do presidente pediu silêncio para os apoiadores. Mais adiante na entrevista, outra jornalista refez a pergunta, mas ficou igualmente sem resposta dos ministros. Lula deixou a coletiva no meio.