Ronilso: Malafaia age como 'cão nervoso' de Bolsonaro e dobra aposta em ato

É importante ver até que ponto temos essa junção ou se esse grupo sempre esteve em algum tipo de radicalização e encontrou em Bolsonaro alguém que personificou essa radicalização. Nunca tivemos alguém que assumisse tão publicamente o compromisso com a supremacia cristã ultraconservadora no Brasil. E Bolsonaro fez isso, sendo a pessoa perfeita para agregar todos esses projetos da extrema direita religiosa para impor um fundamentalismo cristão que de alguma maneira usurpa todas as lutas de direitos no Brasil. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

A junção não é nova, mas encontrou no Bolsonaro uma personificação. É um projeto cada vez mais bem estabelecido e organizado. Apesar de todas as contradições internas que tem nesse grupo, essa radicalização desse grupo evangélico extremista definitivamente veio para ficar no Brasil. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.