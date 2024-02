Sakamoto: Bolsonaro defende que bandido bom é o anistiado e se inclui nessa

O pedido de anistia feito pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) no ato da Avenida Paulista no último domingo não era para os presos dos atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado, mas para ele mesmo, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto ao UOL News desta segunda (26).

Foi o ponto alto da manifestação do domingo. Quando ele fala 'os pobres coitados do 8 de janeiro', ele está pouco se lixando para o pessoal que está preso na Papuda [Complexo Penitenciário no Distrito Federal], na Colmeia [Penitenciária Feminina no Distrito Federal], que deve ainda ser julgado, que foi condenado. Ele está preocupado com ele mesmo. Essa parte é a mais descarada da manifestação . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, ao sugerir 'esquecer e passar uma borracha no passado para viver todo mundo em paz' , Bolsonaro usa as pessoas que vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal no 8 de janeiro de 2023 para deputados e senadores aprovarem um projeto de lei de anistia.