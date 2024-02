Bolsonaro e aliados: Da minuta de golpe às conexões com os atos do dia 8/1

Minuta golpista dois dias antes. As investigações da PF revelam que, dias antes desse encontro com seguidores, Bolsonaro já havia feito mudanças na minuta golpista, mas a ideia não avançou. No dia 7 de dezembro, o texto foi levado aos comandantes das Forças Armadas e dois deles, Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Carlos de Almeida Baptista Júnior (Aeronáutica), foram contrários à intentona golpista. É o que explicaria a mensagem cifrada do dia 9.

A escalada da violência era visível. No dia da diplomação de Lula, (10), a sede da PF em Brasília foi vandalizada. Na véspera de Natal, bolsonaristas planejaram explodir um caminhão-tanque no aeroporto da capital. A ideia foi gestada nos acampamentos nos quartéis. Bolsonaro e seus aliados nada fizeram para coibir apoiadores a deixarem os agrupamentos, que se mostravam mais extremistas e golpistas à medida que a posse de Lula se aproximava.

Em seu penúltimo dia no cargo, Bolsonaro viajou para os EUA. Antes, afirmou em uma live que, "até dentro das quatro linhas, você tem que ter apoios", sem dizer para qual tipo de ação. Sem previsão inicial de retorno, Bolsonaro transferiu R$ 800 mil antes de deixar o país.

Braga Netto: 'Fé' e silêncio

Walter Braga Netto conversou com manifestantes no Palácio do Alvorada. O general Braga Netto foi quem primeiro falou com manifestantes após as eleições. Em novembro de 2022, período que coincide com as discussões no Alvorada sobre a minuta golpista, o militar pediu "fé" aos apoiadores do ex-presidente, que reclamavam de falta de notícias do ex-presidente. "Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar para vocês agora."

Na chuva, sem notícias. Uma apoiadora chegou a dizer a Braga Netto que ela, assim como outros, estavam "na chuva, no sol" enquanto o presidente permanecia em silêncio. "Tem que dar um tempo", disse Braga Netto à mulher. Àquela altura, as redes de mensagens fervilhavam com grupos bolsonaristas planejando protestos nos quartéis.

Nos bastidores, Braga Netto reclamava da falta de apoio entre os comandantes das Forças Armadas para um eventual golpe e exercia pressão para que eles aderissem ao movimento, de acordo com a investigação.