Bolsonaro depõe hoje na PF sobre caso da baleia; ele vai falar, diz defesa

"Ele vai falar", diz defesa. Bolsonaro vai responder às perguntas dos policiais federais. A situação é diferente do que ocorreu na última quinta-feira (22), quando o ex-presidente ficou em silêncio na sede da PF em Brasília, na investigação sobre a tentativa de um golpe de Estado. Na ocasião, o advogado Bueno justificou que não teve acesso aos autos e chamou o inquérito de "semissecreto".

Investigação apura possíveis crimes ambientais previstos em lei, sobre "molestamento intencional" de baleias. A ação foi aberta após circularem nas redes vídeos da moto aquática com motor ligado se aproximando da jubarte.

Mudança do depoimento do litoral norte paulista para a capital. Os interrogatórios estavam marcados para o início de fevereiro e aconteceriam na sede da PF em São Sebastião, mas foram transferidos para hoje na capital paulista.

O que diz a denúncia do MPF

A moto aquática teria ficado a 15 metros da baleia. Vídeos e fotos divulgados em redes sociais comprovariam a informação, segundo a procuradora Marília Soares Ferreira Iftim.

O condutor pilotava o veículo a uma distância inadequada e ainda gravava com o celular. "Atribui-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro", diz trecho da abertura do procedimento, publicado no ano passado.