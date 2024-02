Senado chama Camilo Santana para explicar falhas ocorridas no Sisu 2024

A Comissão de Educação do Senado aprovou, nesta terça-feira (27), requerimento para convidar o ministro da Educação, Camilo Santana, a prestar esclarecimentos sobre as falhas ocorridas no Sisu (Sistema de Seleção Unificado) de 2024. Por se tratar de um convite, o ministro não é obrigado a comparecer.

O que aconteceu

Requerimento diz que o ministro deve esclarecer os problemas ocorridos na divulgação dos resultados do Sisu 2024. Até o momento, Camilo Santana não informou se pretender comparecer à Comissão.

Devido a uma falha operacional, o MEC (Ministério da Educação) divulgou resultados não homologados em 30 de janeiro. Os dados ficaram disponíveis por cerca de 25 minutos e a falha provocou confusão em alunos que acreditavam ter passado para o curso e instituição inscritos.