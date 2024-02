Valdemar pede saída de assassino de Chico Mendes de diretório do PL no PA

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, "recomendou", nesta terça-feira (27), que o homem condenado pela morte do ambientalista Chico Mendes seja destituído da presidência da sigla no interior do Pará.

O que aconteceu

Darci Alves Pereira assumiu a presidência do PL em Medicilândia. Valdemar divulgou o comunicado horas após uma reportagem do portal (O)Eco divulgar a respeito da nomeação.

Na nota, o presidente nacional do PL diz que não sabia que Darci era o assassino confesso do ambientalista. "Agradeço à imprensa por trazer ao nosso conhecimento esse importante fato", declarou.